Conti pubblici, dove vengono spesi i soldi?

Nella lettura dei conti consuntivi del Cantone, che hanno chiuso il 2021 con un disavanzo migliore di quanto preventivato (-58,2 milioni), saltano agli occhi gli incassi dei radar: 11 milioni e mezzo da apparecchi fissi e semi-stazionari, a cui si aggiunge un altro milioncino dai controlli mobili. Sono due fra le migliaia di cifre contenute nel librone dei conti dello Stato, documento che i colleghi di Teleticino hanno sfogliato alla ricerca di entrate e uscite curiose o meritevoli d’interesse pubblico.

Spese per personale, granconsiglieri e ministri

Sul fronte delle spese, una delle voci di maggiore impatto è quella del personale, per oltre 1 miliardo e 100 milioni di franchi. Lo scorso anno sono stati versati onorari e indennità per oltre 2 milioni ai 90 membri del Gran consiglio. Ai cinque consiglieri di Stato per 1,38 milioni. E il giudiziario? Solo per gli onorari dei procuratori pubblici sono stati spesi 4,3 milioni.

Agenti e tombole

Restiamo in tema di legge e ordine pubblico con alcune voci di spesa sulla polizia cantonale. Per agenti in servizio ed aspiranti poliziotti nel 2021 sono state acquistate armi e munizioni per oltre 323mila franchi. La polizia è fonte di importanti introiti, oltre alle già citate multe. Nelle casse del cantone, per tramite della polizia, sono entrati 342mila franchi di tombole e lotterie.

Caccia e pesca

2,2 milioni i proventi delle tasse sulle patenti di pesca e caccia, confluiti nelle casse del Dipartimento del Territorio. L’attività venatoria non ha comunque impedito alla selvaggina di provocare danni rimborsati dal Cantone, per più di mezzo milione di franchi a cui se ne aggiungono altri 84mila provocati per gli animali selvatici non-cacciabili. Ha fatto segnare uno zero, malgrado i 2000 franchi messi a preventivo, la voce sulle spese per tassidermie.

Eventi naturali

La fattura è stata ben più cara per i danni provocati dalle alluvioni dello scorso anno: solo per gli interventi sulle strade cantonali si sono spesi 3,5 milioni. Il sale da spargere in inverno sulle strade nazionali e su quelle cantonali ci è costato invece 2,2 milioni. Gli spazzaneve hanno portato ad una fattura di oltre 7,5 milioni.

Aiuti Covid

Di sale cinematografiche si è parlato molto lo scorso anno. Chiuse a causa del covid hanno beneficiato di un sostegno cantonale di 257mila franchi. Bruscoli rispetto alle cifre raggiunte per l’organizzazione del dispositivo messo in campo per rispondere all’emergenza sanitaria: quasi 12 milioni, a cui va però tolto un rimborso da terzi per oltre 6 milioni.

Invii postali

Non c’entra niente con quanto detto in precedenza, ma sapete quanto è stato speso per invii postali? Nel capitolo dedicato alla messaggeria governativa, a cui fanno capo 400 servizi cantonali, si parla di 7.2 milioni.

Parco veicoli del Cantone

Chiudiamo con un tema d’attualità. Lo scorso anno sono stati 1,6 i milioni spesi in olio e carburanti per il parco veicoli del Cantone. La sezione della logistica, dal canto suo, ha acquistato olio combustibile per un totale di un milione di franchi.