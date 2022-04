La benzina comasca fa gola ai ticinesi

Da quando la guerra in Ucraina ha fatto schizzare alle stelle il prezzo del carburante, molta gente ha iniziato a cercare una soluzione più economica oltreconfine. L’Italia, lo ricordiamo, ha infatti tagliato le accise per andare incontro ai suoi cittadini, con la conseguente diminuzione di 30 centesimi al litro. La Svizzera ha invece deciso, per ora, di non introdurre alcuna misura analoga per cercare di frenare l’aumento internazionale del costo della benzina. Una situazione, lo rende noto il quotidiano La Provincia di Como, che ha portato molti ticinesi a recarsi oltreconfine, per lo più nel comasco, per fare rifornimento a un prezzo nettamente più economico rispetto al Ticino, ma che sta lasciando a secco molti distributori.