Jet precipitato in Italia: un pilota è morto

Un jet Aermacchi 346 in fase di collaudo è precipitato stamani sui monti del Lecchese . Un pilota collaudatore inglese è morto, mentre l’altro pilota è in gravi condizioni. L’incidente sarebbe avvenuto durante l’addestramento per la formazione di collaudatori. Il velivolo, che aveva già volato in passato, era decollato dalla base di Venegono (Varese) ed è caduto sul Monte Legnone (2’609 metri), in Provincia di Lecco, al confine con le Province di Sondrio e Bergamo.

I due piloti si sono lanciati prima dello schianto ma in una zona molto ravvicinata alle pareti rocciose della montagna. Il pilota ferito è stato trovato su un balcone naturale di roccia, in una zona particolarmente impervia. A quanto si apprende, il britannico rimasto ucciso era un pilota addestratore esperto, dipendente di un’agenzia che fornisce piloti addestratori. In questo caso era in volo per essere lui stesso formato in modo specifico a volare, e ad addestrare poi altri piloti, su quel modello di aereo, un M346 di Leonardo (ex Aermacchi). L’altro pilota a bordo era un collaudatore della società italiana, che fungeva da addestratore.