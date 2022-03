Provincia di Lecco, precipitato aereo militare

Un jet militare è precipitato questa mattina sul Monte Legnone, in Provincia di Lecco, al confine con le Province di Sondrio e Bergamo. I due piloti sono riusciti a lanciarsi dall’abitacolo prima dello schianto, riferiscono alcuni testimoni sul posto. Uno dei piloti sarebbe già stato individuato, con il paracadute, su un balcone naturale di roccia.

Era in fase di collaudo

Testimoni nella zona di Colico (Lecco) hanno indicato di aver visto una palla di fuoco schiantarsi sulla parete della montagna, sul versante lecchese, quello che dà sul centro montano di Pagnona (Lecco). Il jet precipitato, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa italiana Ansa, non appartiene all’Aeronautica militare italiana, ma era in fase di collaudo post produzione. Il velivolo, un Alenia Aermacchi T-346A, era decollato dalla base di Venegono (Varese).