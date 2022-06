Como, eletto il candidato dei “precisetti elvetici”

Durante la campagna elettorale aveva promesso un carro attrezzi dedicato alla rimozione dei veicoli dei “precisetti elvetici” che parcheggiano “dove gli pare”. Oggi è il nuovo sindaco di Como. Stiamo parlando di Alessandro Rapinese, nominato oggi alla guida del capoluogo lariano nell’ambito delle elezioni amministrative italiane.

Il post che fece discutere

È storia di un mese fa: Alessandro Rapinese, candidato nella lista “Rapinese sindaco”, durante la campagna elettorale aveva pubblicato su facebook un post nel quale prometteva, in caso di elezione, di avere un occhio di riguardo per gli “amici svizzeri che parcheggiano dove gli pare” e poi “non pagano le multe”, complici le “difficoltà legali”. Il 46enne aveva promesso un carro attrezzi apposito destinato ai “precisetti elvetici”, i quali “saranno tenuti a pagare la multa e la rimozione per poter tornare a casa serenamente”. Il posto si concludeva con hashtag quali #LaPacchiaÈFinita e #NoiPaghiamoVoiPagate.

Le cifre

Nella sua promessa elettorale Rapinese aveva toccato un tema sensibile per la comunità comasca: il totale della cifra di multe non pagate da stranieri, svizzeri e ticinesi in particolare, rappresenta per la Città una mancata entrata annuale di circa 300mila euro. Per questo motivo, il post aveva ricevuto svariati “like”, molti commenti favorevoli e numerose condivisioni.