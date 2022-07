Come i ticinesi affrontano la canicola

Come in buona parte d’Europa, anche in Ticino si soffoca: la canicola attanaglia nella sua morsa il nostro cantone. L’allerta è stata diramata giovedì scorso e dopo un primo prolungamento fino a venerdì della settimana corrente, è altamente probabile, come ci ha spiegato Guido Della Bruna , che già oggi sarà ulteriormente prolungata. E forse persino accentuata, con un passaggio dal grado 3 al grado 4.

E allora come reagiscono i ticinesi al grande caldo di questi giorni? Abbiamo fatto un giro per il centro di Lugano. La soluzione preferita è evitare di uscire di casa: “Cerco di non uscire – ci spiega una ragazza – e sto attaccata al ventilatore. E finestre sempre chiuse di giorno e aperte la sera! Se proprio devo uscire, preferisco andare al lido”. Alcuni hanno la fortuna di avere la fortuna di avere l’aria condizionata sul posto di lavoro: “È l’unica soluzione!”, confessa una signora, che si gode per un istante il fresco di un congelatore per gelati. Ci sono però anche rimedi più... alimentari. “Beviamo succhi e mangiamo gelati”, ci spiega una bimba, un po’ intimidita dal nostro microfono.