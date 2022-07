Canicola, “possibile un’allerta di livello 4”

“Non possiamo escludere di passare al livello 4 di allerta, il più alto che c’è”. A dirlo è Guido Della Bruna, previsore di MeteoSvizzera interpellato dai colleghi di Ticinonews sul tema delle alte temperature di questi giorni. “Al momento l’allerta canicola è valida fino a venerdì, ma è probabile che dovremo prolungarla. Valuteremo domani”. I dati più importanti non riguardano le temperature massime, bensì le minime che, soprattutto nelle regioni urbane e collinare, sono rimaste piuttosto elevate. Questa mattina, ad esempio, Locarno e Lugano misuravano temperature che sfioravano i 23 gradi, anche grazie alla nuvolosità notturna che ha impedito un raffreddamento efficiente. Quindi, “con le minime così alte, anche se le massime non hanno raggiunto valori record, i criteri per la canicola sono stati superati in quasi tutte le stazioni di pianura”.

Ancora niente pioggia

La mancanza di pioggia costituisce un problema: le precipitazioni a sud delle Alpi, dall’inizio dell’anno fino ad ora, sono state piuttosto scarse. E anche nei prossimi giorni, se arriveranno dei temporali, questi “riguarderanno essenzialmente le regioni a ridosso delle Alpi, mentre sul Ticino centrale e meridionale difficilmente avremo delle precipitazioni, almeno per una settimana”, precisa Della Bruna. Neppure le nuvole viste in cielo rappresentano un segnale positivo. “Purtroppo si tratta di nuvolosità ingannevole, che porta degli svantaggi; come detto, mantiene alte le temperature minime notturne”. La nuvolosità da temporale, se potrà svilupparsi, “sarà piuttosto verso i rilievi, in particolare sulla cresta alpina. Per il centro e il sud del Ticino la probabilità è veramente molto bassa”.