“Ci prepariamo al peggio”

Condizioni sfavorevoli Le condizioni metereologiche, così come quelle del terreno secco, non aiutano i lavori di spegnimento. “Il grande problema è il vento che nelle prossime ore sarà più intenso e tempestoso”, sottolinea preoccupato Barenco. Nel corso della giornata, ad ogni modo, i pompieri continueranno a lavorare ma – come successo ieri sera – al calar del giorno saranno obbligati a fermare il dispositivo. “Lavorare durante la notte non è molto efficace e non è sicuro, per questo si cerca di mantenere la presenza laddove la sicurezza lo permette”, spiega.

In allerta anche la parte italiana

La frazione di Indemini ieri sera è stata evacuata per sicurezza. L’incendio – ha sottolineato Barenco “è distante dalle case ma il fumo è intenso e in ogni caso non possiamo escludere che il fuoco arrivi a breve alle porte del paese”. Da ieri la Polizia cantonale ha iniziato anche una collaborazione con le autorità italiane. Le fiamme, infatti, non conoscono confini e hanno obbligato l’evacuazione anche di Cangili, una frazione poco distante da Indemini ma sul versante italiano. “I nostri corrispondenti italiani sono già pronti e sono qui a poche centinaia di metri. Per il momento restano in attesa”, ha concluso Barenco.