“Situazione critica, oggi giornata decisiva”

L’incendio che da ieri è scoppiato sul Monte Gambarogno continua a espandersi. Il vento che non si è mai arrestato - e che oggi dovrebbe anche peggiorare - non ha certamente aiutato i lavori di spegnimento dell’area boschiva. Infatti, secondo il bollettino di MeteoSvizzera fino a mercoledì ci saranno venti tempestosi. A peggiorare la situazione si aggiungono la mancanza di acqua e il terreno completamente secco.

Pompieri al lavoro

I pompieri sono tornati al lavoro sin dalle prime ore di questa mattina. Il pericolo è notevolmente aumentato e, spiega l’Impego Civico MPV su Facebook, sono attesi sei mezzi aerei per un dispiegamento di forze “mai visto”.

Il sindaco: “Oggi giornata decisiva”

“Oggi è la giornata decisiva, tutto dipenderà dal vento”, spiega da noi contattato il sindaco di Gambarogno Gianluigi Della Santa, che questa mattina presto si è recato all’Alpe di Neggia per fare il punto della situazione con i pompieri. “La situazione è critica, ma tutti gli abitanti della frazione di Indemini sono in sicurezza”, spiega il sindaco. Per ora le case non sono state toccate dalle fiamme, ma il fronte dell’incendio sta scendendo. “Il fuoco interessa il versante sopra il paese, siamo al limite. Si sta monitorando che le fiamme non raggiungano la strada cantonale”. La capanna Gambarogno, che si trova in cima al monte, sembra invece essere stata risparmiata dalle fiamme. “Dal monitoraggio effettuato questa mattina, la capanna sembra essere salva e li non c’è più fuoco”.

Foto pubblicata dal sindaco del Gambarogno Gianluici Dalla Santa

Sei ettari di bosco

Le fiamme, spiega la Polizia Cantonale, si estendono attualmente su una superficie di circa sei ettari di bosco, lungo un’area di difficile accesso interessata da più focolai. Per evitare rischi, il valico di Indemini e la strada cantonale (a partire da Fosano) sono stati chiusi alla circolazione

Condizioni proibitive

I pompieri del Gambarogno e i pompieri di Bellinzona sono prontamente intervenuti ma ieri sera, come hanno spiegato su Facebook, si sono fermati perché impossibilitati a continuare le operazioni di notte a causa “delle condizioni proibitive”. Il dispositivo per lo spegnimento ha visto anche l’impiego di tre elicotteri e di un Superpuma dell’esercito, nelle prossime ore potrebbero entrare in servizio anche i Canadair italiani, i contatti con le autorità italiane - conferma la Polizia - sono in corso. Ad ogni modo ieri sera ENEL, ha acconsentito di attingere l’acqua anche con mezzi aerei nel bacino artificiale del Lago d’Elio, non lontano dal confine.

Evacuato Indemini

A causa del denso fumo cagionato dal rogo - dopo aver consultato anche le autorità comunali e su autorizzazione del sindaco - la Polizia ha proceduto a partire dalle 23 con l’evacuazione a titolo precauzionale di 32 persone a Indemini. Precedentemente erano già state evacuate, sempre in ottica preventiva, 13 persone nelle frazioni di Ri, Pezze e Boè. Per chi non ha potuto trovare una sistemazione da parenti o conoscenti, è stato aperto il centro della Protezione civile di Quartino. Dalla parte italiana, invece, anche Cangilli è stato evacuato per sicurezza. Sono moltissime le fotografie condivise sui social che mostrano le fiamme in cima e che non nascondono la preoccupazione per la situazione.