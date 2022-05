Casse malati, “in Ticino forse premi più alti”

“Presto per dire qualcosa di concreto”

“È difficile dirlo oggi. Effettivamente in Svizzera il canton Ticino a livello di costi rimborsati dell’assicurazione di base è al terzo posto, questo per una serie di motivi”, ha spiegato a Ticinonews Céline Antonini, responsabile comunicazione di Curafattura per la Svizzera italiana. “Però l’aumento percentuale viene definito secondo dei calcoli matematici abbastanza complessi”. Riguardo alle previsioni sul futuro “penso sia troppo presto per dire qualcosa di concreto. Bisognerà vedere come evolvono anche i dati sui costi ad inizio 2022, per ora abbiamo solo quelli relativi al 2021, che però vanno a compensare, diciamo, l’evoluzione meno forte del 2020”. Quello che succederà nel 2022 “lo vedremo tra alcuni mesi, quando avremo i dati”. Un tema quello dell’aumento dei premi di cassa malati che accende gli animi e occupa anche la politica, ma le attuali iniziative del PPD e del PS secondo Curafutura non sono le soluzioni al problema. Una misura che invece potrebbe avere maggiore impatto è concerne la riduzione del costo dei farmaci.