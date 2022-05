Casse malati, premi su del 5%

Riserve che mancano per ammortizzare

Numerosi assicuratori non dispongono più delle riserve necessarie per ammortizzare le fluttuazioni dei costi, scrive in un comunicato Comparis. In caso contrario avrebbero potuto ottenere rendimenti elevati sui mercati dei capitali e coprire i passivi delle attività d’assicurazione, viene spiegato nella nota. Modificando la relativa ordinanza l’anno scorso, prosegue Comparis, il Consiglio federale ha incrementato la pressione sugli assicuratori per fare in modo che diminuissero le loro riserve, sebbene si profilasse all’orizzonte un forte aumento dei costi. Diverse casse malati hanno fatto così e hanno fissato i loro premi a un livello troppo basso.