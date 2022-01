Il caso di India e della sua famiglia è entrato ormai nei cuori dei ticinesi. In moltissimi si sono mobilitati per fare pressione sul Governo e per trovare una soluzione per la famiglia sulla quale incombe un rimpatrio forzato. Tutto era partito da una docente di Morbio Inferiore, sostenuta dall’Mps, che preoccupata dalla situazione aveva scritto una lettera per appellarsi alle autorità cantonali.