Cane o lupo? Il video non basta a identificarlo

Tredici ovini sono stati ucci ieri mattina a Novazzano. Per l’Ufficio della caccia e della pesca, però, non è sicuro che si tratti di una predazione fatta dal lupo. Quest’ultimo, infatti, non si è mai visto in zone così abitate e tanto meno nel Mendrisiotto. Per questo, secondo il capo dell’Ufficio della caccia e della pesca Tiziano Putelli, si tratterebbe di “una segnalazione anomala” e di un esemplare “in movimento”.

Priorità al caso del Mendrisiotto

“Trattiamo il caso come se fosse una predazione”, ha sottolineato Putelli. “I guardiacaccia sono intervenuti subito, le analisi ora andranno al centro nazionale dei grandi predatori”, spiega. Per ottenere i risultati ci vorrà qualche settimana, ma Putelli assicura: “Domani li contatteremo per dare una priorità”.

“Mai attacchi alle persone”

Chi ha animali domestici o vive nei paraggi, non deve preoccuparsi. L’invito, insomma, è quello di non andare nel panico. “Dobbiamo essere realistici, i lupi ci sono da vent’anni e non abbiamo mai avuto degli attacchi alle persone. È più una questione legata agli animali da reddito”, aggiunge Putelli.

“Forse un lupo in movimento”

Per capire quindi se si tratta di una predazione fatta da un lupo o di un attacco di un cane, bisogna attendere. Ad ogni modo è bene sapere che “il lupo necessita di un comprensorio che non è di certo quello del Mendrisiotto”. Ci sono delle popolazioni “più stabili che occupano comprensori più idonei dove trovano la selvaggina”. Questi animali – spiega Putelli – “hanno la capacità di spostarsi molto sul territorio, un lupo occupa circa 200 chilometri quadrati di superficie e ci sono lupi che per diverse necessità si spostano e cambiano territorio”. In queste fasi talvolta “si trovano in comprensori strani”. Per questi motivi, se fosse confermato il grande predatore si tratterebbe di “un lupo in movimento tra un comprensorio e l’altro”.