Cade dalla moto e viene investita: muore 36enne

Poco prima della 1.30 sull’autostrada A2 in territorio di Rancate vi è stato un incidente della circolazione stradale con esito letale. Stando a una prima ricostruzione, un 43enne motociclista svizzero domiciliato nella regione e la passeggera, una 36enne cittadina italiana domiciliata nel Mendrisiotto, circolavano in direzione Sud sulla corsia centrale. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, la donna è caduta dalla moto ed è stata susseguentemente investita da un’auto guidata da una 23enne cittadina italiana residente in provincia di Como, che è sopraggiunta sulla corsia sinistra.