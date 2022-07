Incidente a Broglio, muore 20enne

La dinamica

Un 20enne automobilista svizzero domiciliato nel Locarnese circolava sulla strada cantonale in direzione sud con a bordo 2 passeggeri. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire il conducente, superato l’abitato di Prato-Sornico, nell’effettuare una curva a destra ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada. Successivamente l’auto è andata a cozzare contro palo in cemento terminando la sua corsa.