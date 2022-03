Buzzi in Gran Consiglio al posto di Schoenenberger

Matteo Buzzi è il nuovo gran consigliere per i Verdi, e subentrerà in parlamento riprendendo il lavoro nella commissione “Ambiente, territorio ed energia”. Buzzi, già co-coordinatore dei Verdi, attuale membro del comitato cantonale, coordinatore della sezione Locarnese e consigliere comunale a Locarno, sostituisce Nicola Schoeneberger, che inizierà la sua nuova avventura professionale come direttore del Giardino Botanico di Ginevra.