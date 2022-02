Schoenenberger lascia il Ticino

Nicola Schoenenberger, capogruppo in Gran Consiglio della deputazione dei Verdi, consigliere comunale a Lugano e co-coordinatore a livello cantonale, è stato nominato direttore del Giardino Botanico di Ginevra. Entrerà in carica il primo giugno. Schoenenberger ha fatto sapere a “laRegione” che si dimetterà da tutte le cariche, ma manterrà la carica nel partito fino alla sua sostituzione, per garantire continuità.