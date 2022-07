“Brandire un coltello non è uno scherzo”

“I video mostrano solo quanto è accaduto dopo l’arresto”, ha aggiunto. Prima del fermo, infatti, come riferisce la Polizia cantonale, il 21enne oggetto dell’arresto aveva creato disordini in un locale di Chiasso e poi minacciato alcuni avventori con un coltello. All’arrivo degli agenti si è dato alla fuga, rubando anche un monopattino elettrico, per poi essere intercettato e arrestato in via Volta, a neanche cento metri di distanza.