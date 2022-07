Fermo contestato a Chiasso: “Proporzionato”

Il fermo contestato in un video che circola sui social

Il fermo è stato immortalato in un video che in queste ora circola sui social network. E sul web monta la polemica su come gli agenti sono intervenuti. Nel video si vede il ragazzo a terra, ammanettato dagli agenti, e una pozza di sangue sull’asfalto. Nel filmato si sente un ragazzo urlare contro un agente: “Avete preso a manganellate una persona che non oppone resistenza”. Altre persone che assistono alla scena fanno notare agli agenti che il 21enne sta perdendo sangue. Da noi contattato il comandante della Polizia di Chiasso Nicolas Poncini spiega che l’intervento degli agenti è stato giudicato proporzionato per gestire la sitazione. Non vi sono inchieste in corso sull’intervento dei poliziotti. L’uomo, ci ha spiegato Poncini, è stato subito trasportato al pronto soccorso e subito dimesso perché la ferita non era grave. La ferita, in ogni caso, sottolinea Poncini, non è stata inferta in modo intenzionale.