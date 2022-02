Bellinzona, via libera al “carnevale light”

I 16 esercenti che hanno chiesto una deroga al Municipio di Bellinzona per festeggiare il carnevale potranno prolungare i loro orari fino alle 3 del mattino per tre serate (25 e 26 febbraio e martedì 1° marzo). Il via libera è giunto oggi dall’Esecutivo alla luce degli allentamenti decisi dall’autorità federale e cantonale.

“Il Municipio di Bellinzona è entrato oggi nel merito delle richieste di singoli esercizi pubblici cittadini in relazione al fine settimana di carnevale e di dare quindi seguito alla richiesta formulata da diversi esercenti di prolungo d’orario per le serate di venerdì 25, sabato 26 e martedì 1° marzo”, si legge nella nota dell’Esecutivo. “Non trattandosi di una vera edizione del tradizionale carnevale bellinzonese Rabadan, gli esercenti saranno tenuti al rispetto di un certo numero di condizioni e norme finalizzate alla tutela dell’ordine pubblico in senso lato, cui si accompagneranno altre misure che adotterà il Municipio e che verranno comunicate ai richiedenti nei prossimi giorni”.