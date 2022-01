Assorbenti a scuola, “anticipiamo i tempi”

In Svizzera gli assorbenti sono ancora tassati come bene di lusso, al 7,7%. La proposta di considerarli beni di prima necessità è in attesa di essere discussa dal Consiglio degli Stati. In Ticino però c’è già chi si muove: la Gioventù socialista ha deciso di scrivere una lettera, su questo tema, al Consiglio di Stato. “Chiediamo venga sviluppata una distribuzione gratuita di prodotti igienici, possibilmente sostenibili, che vengano messi a disposizione di tutte le persone che ne hanno bisogno, negli spazi pubblici scolastici cantonali”, spiega Laura Guscetti, co-coordinatrice del progetto “Prodotti igienici gratuiti”.