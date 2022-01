“Basta con la precarietà mestruale”

Beni di prima necessità o beni di consumo?

I prodotti mestruali non sono riconosciuti ancora come beni di prima necessità, quali sono in realtà, bensì come beni di consumo e perciò sono tassati con l’IVA al 7,7%. Essi – proseguono - costituiscono quindi un onere finanziario considerevole per le persone che ne fanno uso. L’impossibilità economica di accedere ad assorbenti adeguati è detta “precarietà mestruale”, un fenomeno sottovalutato e non sufficientemente monitorato che spesso porta all’uso di prodotti inadatti, che possono causare gravi problemi di salute”. Le mestruazioni sono conseguenti al funzionamento fisiologico del corpo umano: quindi per questo motivo per la Giso non devono rappresentare un privilegio e non devono mettere a rischio la salute. Il dover acquistare i prodotti igienici ad un costo elevato rappresenta però “una discriminazione sociale e aggrava la discriminazione di genere, in quanto la maggior parte delle persone con le mestruazioni sono donne”. La messa a disposizione gratuita di prodotti mestruali nei luoghi di formazione – ha spiegato Yannick Demaria della Giso - ha come obiettivo “la definitiva cancellazione di vecchi pregiudizi - che di fatto perpetuano una discriminazione di genere - e la garanzia che ogni persona, in ogni momento, possa avere accesso alla necessaria protezione, indipendentemente dalle sue disponibilità finanziarie”.