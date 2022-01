Arriva la tempesta

Il Ticino attende fenomeni tempestosi nelle prossime ore: su buona parte dell’arco alpino, MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 3 su 5 (pericolo marcato) per forte vento. Le prime raffiche di favonio hanno già spazzato alcune regioni del cantone, fra cui i monti del Gambarogno, attualmente interessati da un vasto rogo che minaccia l’abitato di Indemini. In pianura sono attese raffiche fra i 75 e i 95 km/h, ad alta quota fino anche a 150 km/h. L’allerta per vento dovrebbe cessare domani a mezzogiorno.