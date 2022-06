Anche Von der Leyen verrà a Lugano

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen verrà a Lugano per la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in programma il 4 e 5 luglio. Lo rivela il sito online del quotidiano svizzero-tedesco St. Galler Tagblatt. Lo scorso fine settimana, la Revue militaire suisse aveva annunciato anche la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella città sul Ceresio. La presenza dello stesso è stata poi confermata dal presidente Cassis nelle scorse settimane, nonostante le incertezze quanto alla modalità - fisica o virtuale - dell’intervento.

Stando al St. Galler Tagblatt, von der Leyen sbarcherà a sud della Alpi “per presentare un proprio progetto”. La presenza a Lugano della presidente della Commissione Ue viene confermata da fonti ucraine. Lo scorso week-end von der Leyen aveva informato Zelensky e il primo ministro ucraino Denys Schmyhal che avrebbe partecipato alla conferenza sulla ricostruzione del Paese.

Oggi il St. Galler Tagblatt riferisce che anche l’ambasciatore ucraino in Svizzera Artem Rybchenko ha confermato l’informazione. “È corretto. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen prenderà parte - allo stato attuale delle cose - alla conferenza di Lugano”.