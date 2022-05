“Zelensky presente a Lugano, in forma fisica o virtuale”

“La presenza di Volodymyr Zelensky alla conferenza di Lugano è confermata, ma in che forma, virtuale o fisica, dipenderà dall’evoluzione degli eventi”. Lo ha dichiarato Ignazio Cassis durante un incontro con la stampa al WEF di Davos, organizzato insieme al primo ministro ucraino Deny Shmyhal e il ministro degli esteri Dmytro Kuleba. Incontro durante il quale sono stati presentati gli obiettivi della Conferenza sulla riforma ucraina (URC2022), che si terrà il 4-5 luglio a Lugano e che sarà dedicata al tema della ricostruzione.

Estesi gli inviti a 40 Stati e 18 organizzazioni internazionali

Il presidente della Confederazione ha spiegato che lo scorso 8 maggio sono stati inoltrati gli inviti a 40 capi di Governo e 18 organizzazioni internazionali per presenziare a Lugano. Inviti che sono stati sottoscritti sia dallo stesso Cassis che da Zelensky. “Non posso sapere chi accetterà l’invito”, ha detto Cassis, rispondendo a una domanda di un giornalista in merito alle misure di sicurezza previste nella città sul Ceresio. “Non lo sapremo fino a poche ore prima. Questo non dovrebbe influenzare il richiamo per gli altri capi di governo”.

Cosa prevede l’URC 2022

Concretamente, al centro dei dibattiti vi saranno il piano di ricostruzione e di sviluppo dell’Ucraina e i contributi apportati dai partner internazionali. L’ordine del giorno prevederà, in particolare, uno scambio sulle priorità, i metodi e i principi della ricostruzione e sulla configurazione che essa assumerà nei settori delle infrastrutture, dell’economia, dell’ambiente e della socialità. La conferenza verterà inoltre sulle riforme che possono essere implementate anche nella situazione attuale. “La ricostruzione e il processo di riforma non sono in concorrenza tra loro, al contrario: l’Ucraina deve la resilienza dimostrata anche alle riforme già attuate”, ha dichiarato il presidente della Confederazione. “Il modo in cui avverrà la ricostruzione e le riforme che la accompagneranno sono importanti quanto le risorse impiegate”.