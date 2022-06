Altra giornata di traffico intenso

Dopo la giornata da bollino nero di ieri, con l’A2 intasata fino a tarda serata in Ticino, il traffico dei turisti diretti a sud delle Alpi resta intenso. Secondo quanto comunica Via Suisse alle 08.00 di questa mattina ci sono già 14 km di coda al portale nord della galleria del San Gottardo. I tempi di attesa sono di oltre due ore.

Come ampiamente previsto da ViaSuisse sono molti i confederati che hanno deciso di varcare le Alpi. Il peggio sarà lunedì quando, oltre alle persone che hanno approfittato del ponte di Pentecose, rientreranno anche le persone che sono in vacanza già da tempo. Ciò si tradurrà in code chilometriche al portale sud del San Gottardo, anche se molti cercheranno percorsi alternativi.