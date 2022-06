Pentecoste all’insegna delle colonne

Dopo le code chilometriche che abbiamo vissuto a Pasqua e la settimana scorsa nel ponte dell’Ascensione, anche per i prossimi giorni dovremo munirci di grande pazienza. Alla vigilia del lungo fine settimana di Pentecoste, Viasuisse prevede infatti un ampio afflusso di turisti, anche in transito.

Molti confederati verso sud

Le colonne dovrebbero formarsi in particolare al rientro, già a partire da lunedì. “Sappiamo che molta gente partirà e diversi confederati dal nord si recheranno al sud”, spiega il redattore di Viasuisse Fabiano Rizzi, intervenuto nel corso del tg di Ticinonews. “Ieri non abbiamo assistito però a delle partenze anticipate, contrariamente a quanto era avvenuto prima di Pasqua e soprattutto prima dell’Ascensione, quando avevamo visto esplodere le code al Gottardo”. In ogni caso, sia che partano per rimanere, sia che facciano del turismo mordi e fuggi “noi prevediamo che saranno in molti questa settimana a varcare le alpi”.

Colonne in varie zone

Quello che si aspettano i redattori di Viasuisse è che le code davanti al Gottardo, oppure quelle che si formeranno sulla A13, “arriveranno prima o poi a Bellinzona e da lì, come sempre, inizieranno a distribuirsi su tutto il territorio”. Dove? In gran parte nella regione del Locarnese, “molto attrattiva dal punto di vista turistico, mentre un’altra parte continuerà verso sud, nel Sottoceneri, o per rimanerci o per proseguire verso l’Italia”. Chi andrà verso la Penisola “finirà inevitabilmente per incolonnarsi davanti alle diverse dogane del Sottoceneri. Quella dove le code saranno più evidenti sarà, come sempre, quella autostradale di Chiasso Brogeda”.

I rientri

I rientri iniziano, normalmente, nel lunedì di Pentecoste “e si protraggono, tra alti e bassi, fino a martedì”. Quest’anno poi, dato che molte persone sono partite per il weekend dell’Ascensione, “ai rientri avremo sia quelli che si mettono in viaggio in questi giorni sia quelli che sono già in vacanza da tempo”. Sul nostro versante del San Gottardo ciò si tradurrà in code chilometriche al portale sud, “anche se in molti cercheranno percorsi alternativi”.