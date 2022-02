Al via con “La ripartenza”

È oggi il giorno del “liberi tutti”. È il giorno della ripartenza. Berna ieri ha comunicato che dal 17 febbraio quasi tutte le misure anti-Covid vengono abolite: rimarrà in vigore l’isolamento di cinque giorni per le persone positive e la mascherina sui mezzi pubblici. Per questa importante occasione che dà il via a una sorta di “normalità” rispetto agli ultimi due anni, Teleticino ha organizzato una maratona live di 4 ore e mezza per toccare tutti i principali temi che hanno scandito la pandemia. Dalle 7.30 fino a mezzogiorno Sacha Dalcol e Laura Zucchetti saranno in diretta con diversi ospiti su tutto il territorio. Uno dei primi collegamenti ha visto l’intervento del consigliere di Stato Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento sanità e socialità, che è tornato sulle decisioni prese. “Tutte le misure hanno avuto un impatto sulla società. La chiusura delle case per anziani è stata la decisione più sofferta, perché sono luoghi di vita, dove alcune persone trascorrono i loro ultimi anni”.

