Abolire tutte le misure? “È azzardato”

La posizione del Governo

Il nostro Cantone, però, come ha sottolineato ai microfoni di Ticinonews il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli vuole mantenere le mascherine in alcuni luoghi al chiuso, tra cui nei negozi, sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie. Si tratta di una mossa “prudente” per Bertoli che sostiene l’utilizzo della protezione facciale perché “dà delle garanzie in più”. “Come all’entrata di una crisi non si agisce in un colpo solo, così bisogna farlo anche all’uscita, per questo almeno transitoriamente chiediamo di mantenere l’obbligo di questa misura”, ha commentato. Ma, se la politica è a favore di un abbandono (grossomodo) totalizzante delle misure, gli esperti del settore sanitario non sono di certo dello stesso avviso. A confermalo è Christian Garzoni, direttore sanitario della Clinica Luganese Moncucco definendosi “fautore della prudenza”.