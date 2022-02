“Tutte le misure restrittive vanno revocate”

Le misure restrittive ancora in vigore per lottare contro il coronavirus vanno revocate tutte in una volta sola. È l’opinione della maggioranza dei Cantoni che si è espressa per un rapido ritorno alla normalità. Le posizioni divergono invece sull’obbligo della mascherina nei mezzi pubblici, nei negozi e negli ospedali. Oggi termina la consultazione avviata una settimana fa dal Consiglio federale in merito all’abrogazione delle misure anti-Covid-19. Due sono le varianti: revoca in una sola volta o a tappe a dipendenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica.

I pareri

I piccoli Cantoni della Svizzera centrale (Zurigo, Svitto, Uri, Nivaldo, Obvaldo, Glarona) hanno fretta: il Consiglio di Stato glaronese, ad esempio, ritiene che un’abolizione graduale sarebbe troppo complicata e difficile da capire per la popolazione. La maggior parte degli altri Cantoni è più prudente. La prima variante, abrogazione in un sol colpo, rimane comunque la preferita, “ma a condizione che il numero di casi e di ricoveri ospedalieri continui a diminuire entro metà febbraio”, affermano le autorità vallesane. In caso contrario, la revoca delle misure dovrebbe avvenire a tappe. Tutti i Cantoni evocano l’evoluzione attuale dell’epidemia. Vaud osserva che la situazione sta passando da una situazione pandemica a una endemica. Argovia ritiene che “con un’immunità della popolazione del 90%, che sarà ancora più elevata tra due settimane, è giunto il momento di revocare la maggior parte delle misure restrittive”. Fanno eccezione il Giura e Basilea Città. “Una revoca di tutte le misure sarebbe una decisione troppo rischiosa in questo momento, dato il carico ancora elevato negli ospedali”, affermano le autorità basilesi. Non sono inoltre ancora noti gli effetti dei primi allentamenti concernenti telelavoro e quarantene. Il Giura chiede di posticipare di una settimana l’abolizione delle restrizioni e auspica che i Cantoni possano avere la possibilità di adottare misure aggiuntive se necessario.