Zelensky da Berna: “Grazie per il supporto”

“We are one” In apertura della manifestazione, l’ambasciatore ucraino in Svizzera ha espresso la sua gratitudine per l’ampio sostegno nella Confederazione e in tutta Europa. “We are one”, ha ribadito, ricordando quanto è stato fatto in favore del popolo ucraino sia sul posto sia nell’accoglienza dei profughi. Ha poi rivolto il suo personale ringraziamento al presidente della Confederazione Cassis e al presidente ucraino Zelensky come pure al sindaco di Berna, il verde Alec von Graffenried. Von Graffenried ha espresso la solidarietà della città con tutte le persone in Ucraina, a Kiev, a Leopoli, a Mariupol e nelle altre città attaccate dalla Russia. “La guerra non appartiene al nostro mondo, siamo contrari alla guerra!” ha enfatizzato il sindaco, invitando i presenti a intonare con lui una canzone contro la guerra: la canzone scritta da Edwin Starr contro la guerra in Vietnam “War: What is it good for? Absolutely Nothing”. Von Graffenried ha anche ricordato il popolo russo, costretto da Putin a una guerra che non vuole.

L’intervento di Zelensky

All’improvviso la voce di Zelensky si è fatta sentire dagli autoparlanti, con i manifestanti che scandivano nuovamente “we are one”. Il presidente ucraino è stato accolto da Cassis, che lo ha ringraziato per essere presente “virtualmente” a Berna. Il presidente della Confederazione ha detto “questa moltitudine, caro Volodymyr, vuole mostrarti che il tuo popolo non è solo. Ci sono svizzeri, ci sono persone da tutto il mondo e ci sono molti ucraini”. Rivolgendosi agli ucraini, Cassis ha aggiunto: “siete i benvenuti”. Il ticinese ha detto “siamo impressionati dal coraggio con cui lottate per la democrazia, la libertà e la pace. Tutti siamo impressionati dall’unione con cui vi opponete alla Russia. Ma soprattutto siamo impressionati da come difendete i valori fondamentali della libertà, che sono anche i nostri valori fondamentali”. Il presidente Zelensky ha salutato tutto il popolo svizzero, ringraziando per il sostegno: “grazie per sostenere la nostra lotta per la libertà e la pace”. La voce fuori campo ha ricordato che la Svizzera è uno stato che ha una lunga storia nella pace: “sono stato spesso nel vostro paese e so come vivete: volevo portare all’Ucraina gli stessi standard di pace e libertà che avete voi”. “Questo è un sogno per tutti noi: poter vivere come in Svizzera, con benessere, pace e libertà. Per voi è normale, noi dobbiamo lottare per ottenere ciò. Eravamo su questo cammino, fino al 24 febbraio, quando tutto è cambiato, non solo per noi ucraini ma anche per tutta l’Europa”, ha detto il presidente ucraino. Zelensky non ha risparmiato una stoccata a Nestlé, criticando la multinazionale vodese per aver deciso di continuare ad operare in Russia: “Mariupol è in rovina e non c’è niente da mangiare lì”, ha detto, citando ironicamente lo slogan di Nestlé “good food, good life”. Il suo discorso è stato accolto da scroscianti applausi dai presenti.