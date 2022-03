Ignazio Cassis in Polonia e Moldavia

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis si recherà la prossima settimana in Polonia e Moldavia per discutere della situazione dei rifugiati provenienti dall’Ucraina. Lo ha comunicato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

A causa dell’attacco militare russo all’Ucraina, oltre tre milioni di persone sono già fuggite nei Paesi vicini. Oltre la metà di queste è ora in Polonia. Proprio a causa di tale difficile situazione, lunedì il ticinese avrà un colloquio con il primo ministro Mateusz Morawiecki. È inoltre previsto un incontro con rappresentanti di organizzazioni internazionali e ong in un centro di accoglienza situato sul confine con l’Ucraina. Martedì Cassis si recherà invece a Chișinău per rendere visita alla presidente moldava Maia Sandu. Il colloquio sarà incentrato sul modo in cui la Svizzera può sostenere al meglio la Moldavia nella gestione dei flussi di rifugiati. I due Stati intrattengono strette relazioni e la Svizzera fa parte dei più importanti Paesi donatori bilaterali.