Vallese, secondo via libera per abbattimento lupo

Il lupo responsabile dell’uccisione, nella regione Goms-Aletsch (VS), di 30 animali da reddito su un alpeggio non protetto potrà essere abbattuto. Lo ha deciso il Consigliere di stato, Frédéric Favre, tenuto conto delle nuove disposizioni di legge che consentono una tale pratica quando l’animale in questione ha azzannato almeno dieci pecore o capre nel lasso di quattro mesi, in zone protette e non protette contro gli attacchi.