Vaiolo delle scimmie: primo caso in Svizzera

Il vaiolo delle scimmie è arrivato anche in Svizzera. Secondo quanto scrive su twitter l’Ufficio federale della sanità pubblica, sarebbe infatti stato riscontrato un caso, il primo nel nostro Paese, nel canton Berna. Il Dipartimento della sanità bernese ha precisato che si tratta di una persona che è stata esposta al virus all’estero.

Il contagiato è in isolamento

Un tracciamento dei contatti, così da identificare eventuali catene di trasmissione, è stato effettuato, indicano le autorità cantonali in una nota. Tutte le persone che hanno avuto rapporti con l’interessato sono state informate. Il contagiato sta ricevendo un trattamento ambulatoriale e si trova in isolamento presso il suo domicilio.

Le analisi e la successiva conferma

Questo primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie è stato segnalato ieri al Servizio del medico cantonale bernese e all’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Le successive analisi di laboratorio hanno permesso di confermare la diagnosi nel pomeriggio odierno.

I sintomi

Questa patologia è una variante generalmente meno pericolosa del vaiolo, debellato da una quarantina d’anni. I sintomi sono una forte febbre poi, in poco tempo, si manifesta un’eruzione cutanea, con la formazione di croste, in particolare sul viso.

La situazione in Europa

Diversi casi sono emersi di recente in svariati Paesi europei e non solo. Fra le nazioni colpite vi sono ad esempio le confinanti Italia, Francia e Germania.

Persone a rischio