Trovata l’auto finita nel Lago dei Quattro Cantoni

La vettura con targhe zurighesi uscita di strada, e precipitata nel lago dei Quattro Cantoni, mentre domenica percorreva la Axenstrasse diretta a Brunnen è stata trovata a una profondità di 182 metri. Lo ha dichiarato oggi davanti ai media Florian Grossmann, portavoce della polizia e della procura di Svitto, affermando che non si sa ancora quante persone si trovino nel veicolo. Le ricerche, scattate domenica pomeriggio subito dopo l'incidente, inizialmente non hanno dato esito positivo, ha ricordato il portavoce, poiché l'acqua in quel punto del lago è molto profonda. I sommozzatori sono scesi fino a 40 metri senza trovare nulla.