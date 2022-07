Auto finisce nel lago dei Quattro Cantoni

Un'auto è caduta nel lago dei Quattro Cantoni lungo la Axenstrasse nei pressi di Brunnen (SZ), oggi attorno a mezzogiorno. Polizia e soccorritori sono alla ricerca del veicolo e di persone disperse, ma fino nel tardo pomeriggio non c'è stato alcun esito. Le ricerche sono complicate dal fatto che il lago è profondo quasi 180 metri in questo punto, ha detto il portavoce della polizia svittese. Non si sa quante persone fossero a bordo del veicolo.

L'auto, che circolava da sud verso il Mositunnel (galleria situata al perimetro sud-est di Burnnen), ha colpito la parete rocciosa a destra per poi finire dall'altra parte della strada, sfondare il guardrail e precipitare per una cinquantina di metri prima di finire in acqua. Nell'incidente, una delle ruote si è staccata e ha colpito una vettura in arrivo in senso inverso. Le passeggera di quest'ultimo veicolo è rimasta leggermente ferita. La Axenstrasse è stata temporaneamente chiusa al traffico, e poi riaperta su una sola corsia.