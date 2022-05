“Più iniziativa con sanzioni, ma non come vuole sinistra”

Il Consiglio federale deve portare avanti una politica di sanzioni coerente, globale e indipendente. Fare il gioco di un aggressore, con il pretesto della neutralità, è il contrario della neutralità. Lo ha affermato oggi il presidente dell’Alleanza del Centro, Gerhard Pfister, intervenendo all’assemblea dei delegati del partito a Näfels, nel canton Glarona.

La Svizzera, ha proseguito il consigliere nazionale zughese, deve impegnarsi “per un’Europa libera e democratica”. Vista l’importanza della piazza finanziaria elvetica per la Russia, secondo Pfister Berna deve assumersi più responsabilità e prendere attivamente l’iniziativa. E dovrebbe farlo, a suo dire, per quanto possibile in cooperazione con i partner europei e la comunità internazionale e non in modo scoordinato “come chiesto dalla sinistra”.

“Svizzera impreparata”

È sorprendente che la Svizzera abbia avuto difficoltà ad applicare le sanzioni dell’UE, e ciò mostra una mancanza di preparazione, ha aggiunto. Pfister si è poi detto stupito che la Segreteria di Stato dell’economia (Seco) non disponga di maggiori competenze per dire chiaramente ai cantoni come applicare le sanzioni.

Cellula di crisi permanente

“Questo dimostra che in tempi straordinari il Consiglio federale non dispone degli strumenti giusti per affrontare una tale situazione di crisi”, ha affermato, rimarcando come sia “incomprensibile” che il Governo non crei una cellula di crisi permanente.

“CF deve occuparsi del potere d’acquisto”

Il presidente dell’Alleanza del Centro ha anche chiesto al Consiglio federale di preparare misure per sostenere il potere d’acquisto, alla luce del rapido aumento dei prezzi scaturito dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. Per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico, è “essenziale” che sia assicurato “nel modo più indipendente possibile”. Il conflitto “ci mostra quanto sia importante ridurre la nostra dipendenza”. A lungo termine, “dovremo rinunciare maggiormente alle importazioni di petrolio e gas naturale” e fare affidamento sulla produzione locale di energia rinnovabile, ha rilevato, prima di ricordare che la politica energetica è anche una politica di sicurezza.

No ad adesione NATO

Il presidente dell’Alleanza del Centro esclude “chiaramente” l’adesione alla NATO, ma apre alla cooperazione e al coordinamento con quest’ultima. Bisognerebbe per esempio riflettere al modo in cui la Svizzera potrebbe integrare i suoi aerei da combattimento nella strategia di difesa europea, ha suggerito, chiedendo al contempo al Governo di procedere rapidamente all’acquisto degli F-35.