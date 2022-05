Il Centro rivede oggi i suoi statuti

A due anni dalla fusione

Dalla fusione del Partito popolare democratico (PPD) con il Partito borghese democratico (PBD) e dall’organizzazione di strutture interne professionali, recentemente ci sono stati sviluppi positivi per il Centro. Nelle elezioni parlamentari in Obvaldo e nella città di Zurigo, per esempio, il partito ha guadagnato dei seggi. Nel canton Vaud, la nuova arrivata Valérie Dittli, 29 anni, ha fatto scalpore in aprile prendendo il posto della socialista Cesla Amarelle nel Consiglio di Stato.