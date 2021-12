Omologato il richiamo di J&J

Già due mesi dopo la prima dose Con l’omologazione, “le persone di età pari o superiore ai 18 anni possono ricevere una dose di richiamo dopo una prima vaccinazione”. Johnson&Johnson viene somministrato in un’unica dose. Per ricevere il richiamo, è necessario attendere almeno “due mesi dopo la prima dose”.

Omologata la vaccinazione incrociata

La domanda di omologazione conteneva anche dati clinici sulla vaccinazione incrociata. Johnson & Johnson ha combinato i vaccini a mRNA di Pfizer/BioNTech (Comirnaty) e Moderna (Spikevax) con il proprio vaccino. Per la vaccinazione incrociata, Swissmedic ha approvato un termine di sei mesi per il richiamo dopo la seconda vaccinazione a mRNA. Il termine è quindi lo stesso di quello per un booster con i vaccini a mRNA. È la prima volta che in Svizzera un richiedente ha presentato i dati clinici per una vaccinazione incrociata.