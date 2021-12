J&J chiede a Swissmedic l’omologazione del richiamo

Johnson&Johnson ha deposito presso le autorità svizzere una domanda per l’omologazione della vaccinazione di richiamo con il suo preparato. A darne notizia è Swissmedic.

Il vaccino di J&J è attualmente il terzo vaccino anti-Covid somministrato in Svizzera ed è attualmente omologato per l’inoculazione in una dose. Swissmedic fa sapere che analizzerà i dati clinici presentati dalla farmaceutica “per verificare la sicurezza e l’efficacia del booster”.