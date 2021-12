Misure, il Consiglio federale parla alle 15

2G o confinamento? Questo sembra essere, essenzialmente, il dilemma del Consiglio federale visto l’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva, in una situazione che comincia sempre più a sembrare quella dello scorso autunno. Secondo quanto anticipato dai portali d’Oltralpe infatti, sono tre gli scenari presi in considerazione dal Governo: da una semplice estensione dell’obbligo del 2G e/o della mascherina, passando per la chiusura delle attività dove quest’ultimo non è ritenuto applicabile, fino a un vero e proprio lockdown. Per sapere però la decisione definitiva bisognerà aspettare oggi alle 15, orario in cui verranno comunicate le decisioni prese alla popolazione. Seguiremo la diretta sul nostro sito, così come su Teleticino e in parte su Radio3i.