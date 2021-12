Verso nuove restrizioni

Tre varianti sul tavolo

La prima prevede un’introduzione estesa del 2G. In questo caso solo chi è stato vaccinato o guarito potrà entrare nei ristoranti, visitare musei, piscine ed eventi. Questo potrebbe valere anche negli spazi al chiuso e in occasione di eventi privati. La seconda contempla sempre l’introduzione del 2G, ma a questa si aggiunge l’obbligo di indossare la mascherina e una chiusura temporanea per quelle attività economiche in cui un simile provvedimento non sarebbe applicabile, come per esempio nei ristoranti. Il terzo scenario, quello più drastico, prevede un confinamento generale di due o tre settimane per frenare l’attuale ondata.