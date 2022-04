Lex Netflix: precisazioni sulla cartina

Dopo le domande emerse in seguito alla pubblicazione del libretto per la votazione del 15 maggio, in particolare riguardo alle spiegazioni della legge sul cinema, la Cancelleria federale ha deciso di fare delle precisazioni.

Illustrati i criteri

Nelle spiegazioni, si legge in un comunicato odierno, è presente una cartina che ha suscitato perplessità. Sono state quindi pubblicate precisazioni che illustrano a quali criteri la cartina a pagina 13 riporta i Paesi “che hanno introdotto un obbligo d’investimento o una tassa per i servizi di streaming”. Durante le operazioni è stato scoperto che sulla cartina la Slovacchia appare in bianco, nonostante preveda una tassa per i servizi di streaming, sottolinea la Cancelleria. Sulle versioni stampate del libretto non è più possibile apportare modifiche, ma nelle spiegazioni Pdf pubblicate sui siti federali la cartina è stata adeguata e sono state aggiunte le precisazioni.