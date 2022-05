Dopo la prima notte tropicale dell’anno, oggi è stata una giornata canicolare in Svizzera: le temperature hanno superato i 30 gradi in tutto il Paese. A Coira, la colonnina di mercurio è salita sino a 31,1 gradi. Anche sull’Altipiano si sono misurate temperature “estive”: a Gösgen (SO) sono stati registrati 30,7 gradi, a Sciaffusa 30,2, a Delémont 30,1 e a Basilea-Binningen 30, indica il servizio meteorologico Meteonews.