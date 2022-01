“Determinanti saranno le cure intense”

“Delle misure più rigide (per esempio delle chiusure) sono pronte. Se risulteranno necessarie, il Consiglio federale potrà prendere una decisione rapidamente”. Il consigliere federale Alain Berset torna a esprimersi, via Twitter, sulla situazione sanitaria, ricordando che delle nuove misure potranno essere ordinate rapidamente, confermando così quanto già comunicato lo scorso 29 dicembre. Il Governo dovrebbe riunirsi il prossimo 12 gennaio: questa settimana, la riunione del mercoledì non si è tenuta per le vacanze.