“Cittadini più violenti dopo la pandemia”

In Svizzera c’è un crescente numero di cittadini arrabbiati pronti a ricorrere alla violenza. È quanto afferma la direttrice di Fedpol, Nicoletta della Valle, in un’intervista pubblicata oggi dalle testate di Tamedia, precisando che questo fenomeno è emerso in particolare durante la pandemia.

Diverse minacce, “è preoccupante”

Fra di loro ci sono persone armate e anche con una storia criminale, aggiunge della Valle, ricordando come molti responsabili della politica anti-Covid siano stati minacciati in una misura finora sconosciuta. Diversi politici si sono abituati agli insulti e i casi non vengono più segnalati. Le minacce sono inoltre sempre più dirette anche contro le famiglie e i figli dei politici. È una dimensione nuova e preoccupante, afferma. In passato, le minacce venivano inviate per posta, ora i messaggi di odio vengono pubblicati su internet e a volte vengono letti da migliaia di persone, ciò che potrebbe incoraggiare qualcuno ad agire.