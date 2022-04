«Non sono stato rapito in quanto esperto di vaccini»

Rapito da gruppo no vax? La notizia era stata diffusa venerdì 8 aprile dalle testate del gruppo Tamedia, prima che il tribunale distrettuale di Zurigo vietasse ai media di pubblicare indicazioni sulla persona rapita. La decisione era giunta quale misura superprovvisionale, cioè una misura cautelare senza ascolto della parte avversa. I giornali di Tamedia mettevano in relazione il rapimento di Berger con il suo ruolo di responsabile della vaccinazione durante la pandemia. Ancora oggi però la Nzz am Sonntag aveva ribadito questa pista ritenendo plausibile il movente cospirazionista.

In ostaggio per un’ora

Il 38enne tedesco lo ha tenuto sotto controllo per un’ora buona. In questo lasso di tempo, gli ha chiesto una notevole somma di denaro, spiega ancora Berger, aggiungendo che il rapitore lo ha minacciato, precisando quello che gli avrebbe fatto se la richiesta non fosse stata soddisfatta entro un determinato periodo di tempo.