Canone a 200 franchi, “un attacco al servizio pubblico”

L’iniziativa che chiede di ridurre a 200 franchi il canone radiotelevisivo è “un nuovo attacco al servizio pubblico che giunge a quattro anni dal rifiuto dell’iniziativa ‘No Billag’”, bocciata con il 72% di voti contrari. “Allora la popolazione aveva confermato la volontà di mantenere un servizio pubblico forte”, scrive la SSR in una nota, in cui si dice “pronta a dimostrare ancora una volta il proprio contributo alla società”. Se accettata, l’iniziativa popolare comporterebbe una massiccia riduzione del budget della SSR. Con una simile riduzione - si legge nella nota - la SSR non potrebbe più sostenere il suo attuale modello decentralizzato. “La conseguenza sarebbe una vasta centralizzazione, probabilmente in un unico sito di produzione, a scapito soprattutto della copertura regionale, delle minoranze linguistiche e di tutte le regioni del nostro Paese”.

Ripercussioni in molti settori e sul personale

Un ridimensionamento massiccio della SSR sarebbe un duro colpo per la piazza mediatica svizzera, e “in particolare per i settori svizzeri del cinema, della musica, della cultura e dello sport”. La centralizzazione avrebbe inoltre un impatto considerevole sul personale. Dopo il centinaio di milioni di franchi già risparmiati dalla SSR negli ultimi tre anni, conseguenze importanti sul personale sarebbero inevitabili. “Ad essere colpiti sarebbero anche numerosi posti di lavoro esterni che dipendono direttamente dalla SSR, così come gli investimenti per quasi 100 milioni di franchi all’anno nell’industria audiovisiva e nella produzione indipendente”.