Berna acquista altre 2’000 dosi dell’anticorpo “ticinese”

Nello stesso giorno in cui la Confederazione annuncia l’omologazione della combinazione di anticorpi “Ronapreve”, utile nella cura e nella prevenzione del Covid-19, Berna fa pure sapere di avere proceduto all’acquisto di 2’000 dosi supplementari dell’anticorpo Sotrovimab, commercializzato dalla britannica Gsk Sa, sviluppato in partenariato con Vir Biotechnology e scoperto nei laboratori della Humabs di Bellinzona. “L’importo del contratto è confidenziale”, precisa in una nota l’Ufficio federale della sanità pubblica.

Non ancora omologato

Sotrovimab è già presente in Svizzera dallo scorso 30 settembre. Il medicamento non è ancora stato omologato da Swissmedic, “ma può essere impiegato per il trattamento di pazienti Covid-19 già durante la procedura di omologazione in corso sulla base dell’ordinanza 3 Covid-19 e di una domanda di omologazione presentata”.