Swissmedic omologa Ronapreve per i pazienti Covid

Swissmedic ha omologato il medicamento Ronapreve per i pazienti malati di Covid. È la prima combinazione di anticorpi che può essere utilizzata per il trattamento o la prevenzione della malattia da coronavirus, fa sapere in un comunicato Swissmedic.

Un medicamento per pazienti non ospedalizzati e per prevenire la malattia

Il medicamento, del colosso farmaceutico Roche, è indicato per il trattamento della malattia Covid-19, “se non sono necessarie ossigenoterapia o ospedalizzazione ed esiste un elevato rischio di sviluppare un decorso grave”, scrive l’agenzia svizzera degli agenti terapeutici. È inoltre indicato per la prevenzione della malattia Covid-19, “se non è possibile un’adeguata risposta immunitaria alla vaccinazione anti-Covid-19”.

Una combinazione di anticorpi

Il preparato consiste nella combinazione dei due anticorpi casirivimab e imdevimab e viene somministrato per via endovenosa o sottocutanea (iniezione sotto la pelle). La preparazione e la somministrazione devono essere effettuate e monitorate da un operatore sanitario qualificato. Il medicamento è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e di peso pari o superiore a 40 kg.